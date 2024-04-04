شاهد.. إيقاف مباراة ليفربول وشيفيلد لإفطار اللاعبين المسلمين

أوقف ستيوارت أتويل، حكم مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حرص أتويل على إيقاف مباراة ليفربول وشيفيلد في الدقيقة 25، حتى يسمح للاعبين المسلمين في الفريقين بالإفطار لكسر صيامهم.

التقطت عدسات الكاميرات، كسر صيام النجم المصري محمد صلاح، هداف الريدز، وتناوله للمياه رفقة زميله الفرنسي إبراهيما كوناتي، بالإضافة إلى البوسني أنيل أحمدودزيتش مدافع شيفيلد.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موافقتها على إيقاف المباريات في شهر رمضان 2024؛ للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

ويتقدم ليفربول على الضيوف بهدف للا شئ، سجله الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة 17، بعد خطأ فادح من حارس المنافس أثناء تشتيت الكرة من منطقة الجزاء.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي شيفيلد في المركز العشرين والأخير وفي رصيده 15 نقطة.