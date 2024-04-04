محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة شيفيلد يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق ليفربول، اليوم الخميس، نظيره شيفيلد على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود صلاح هجوم ليفربول أمام شيفيلد، رفقة الأوروجوياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياز.

ويسعى الريدز في مباراة الليلة لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من أرسنال ومانشستر سيتي، وذلك في حال فوزه على ضيفه اليوم.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي شيفيلد في المركز العشرين والأخير وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة شيفيلد

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرش - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.