نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على أهداف الحرب بغزة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أي قرار من المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على هدفنا في تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة المحتجزين وتحقيق النصر الكامل؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكشف نتنياهو، أن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين فضيحة على نطاق تاريخي.

يأتي ذلك تأكيدًا على ماأفاد به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعده بأن إسرائيل ستدخل إلى رفح الفلسطينية، وأنها لن تنهي الحرب ولن تبرم صفقة سيئّة.