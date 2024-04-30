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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تصعيد عدد من الشباب لتدريبات الفريق الأول للزمالك

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك
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صعَّد الجهاز الفني لـ الفريق الأول للزمالك بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بعض اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات الفريق الأول للزمالك 

وشهدت تدريبات الفريق الأول للزمالك مشاركة المدافع أحمد رفاعي، ومحمد صلاح الجناح الهجومي ثنائي فريق مواليد 2003 .

وفي نفس الوقت  شارك  في تدريبات الفريق الأول للزمالك عمار ياسر الجناح الهجومي لفريق مواليد 2005 في التدريبات، بجانب محمد السيد لاعب الوسط مواليد 2006.

و شهدت تدريبات الفريق الأول للزمالك مران حراس المرمى مشاركة محمود الشناوي مواليد 2004، بالإضافة إلى عمر عبد العزيز 2008  عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال أفريقيا الدولية الودية التي أقيمت هذا الشهر في دولة الجزائر.

ويستعد الفريق الأول للزمالك  بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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