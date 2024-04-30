شركة مياه الشرب توقع بروتوكول تعاون لتدريب العاملات بورش الحياكة

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي بقنا وبين احدي الجمعيات للتنمية المستدامة، وذلك لتدريب العاملات بورشة الحياكة لدى الشركة حيث تقوم الجمعية بصرف مستحقاتهن الشهرية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير ورش الحياكة لدى الشركة.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ورئيس مجلس ادارة الجمعية.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه بموجب بروتوكول التعاون سوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتجهيز الورشة بماكينات الحياكة والتطريز والسرفلة والعراوى وغيرها من التجهزات المطلوبة لعمل الورشة وعمل الصيانة للماكينات والمعدات ، فضلا عن ادارة الورشة ، كما تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة لعاملات الإنتاج ، كما تقوم الجمعية بتدريب عاملات إنتاج للعمل باليومية على ماكينات الحياكة والتطريز والسرفلة و العراوي وغيرها من الماكينات الموجودة بالورشة المملوكة للشركة وترشيح عاملات الإنتاج المدربات للعمل لدى الطرف الأول بورشة الحياكة المشار إليها ، و تقديم الاستشارات اللازمة لتطوير العمل بالورشة.

واكد محافظ قنا على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني بما يحقيق تأثير إيجابي علي المجتمع و ذلك من خلال تعزيز التنمية المستدامة و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذلك تعزيز الشراكة و بناء الثقة في تحقيق الاهداف المشتركة بين المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني.

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