محمد صلاح يحتفل بطقوس رمضان مع ابنتيه.. صور

احتفل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بطقوس شهر رمضان المبارك مع ابنتيه مكة وكيان.

ونشر محمد صلاح، صورة لابنتيه مكة وكيان على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهما تحتفلان بفانوس رمضان.

كما نشر صلاح، صورة له وهو يزين منزله بالزينة الرمضانية على شكل هلال، كإحدى طقوس الفرعون المصري في شهر رمضان سنويًا.

مكة وكيان محمد صلاح

وسجل صلاح، هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 4-3، ليودع الريدز منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ربع النهائي.

وعاد محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول الأساسي في مباراة سبارتا براج التشيكي، بعد فترة غياب امتدت لـ73 يومًا، وأحرز هدفًا وصنع 3 آخرين لزملاءه في إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

بهذا الهدف، بات نجم المنتخب الوطني، أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا في 7 مواسم متتالية بجميع المسابقات.

كما أنه شارك في المباراة رقم 74 في تاريخ مشاركاته مع الريدز بالبطولات الأوروبية، لينضم إلى قائمة أكثر 10 لاعبين خاضوا لقاءات بقميص ليفربول.

وسجل الهدف رقم 46 مع ليفربول في البطولات الأوروبية، متخطيًا بذلك الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الحالي، الذي سجل 45 هدفًا بقميص فريق واحد مع ناديه السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وبصناعته لـ3 أهداف، أصبح محمد صلاح رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ النادي الإنجليزي، ليواصل كتابة اسمه في سجلات تاريخ العريق البريطاني.