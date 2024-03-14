محمد صلاح يحقق 3 أرقام قياسية بمباراة ليفربول وسبارتا براج

حقق النجم المصري محمد صلاح 3 أرقام قياسية، مساء اليوم الخميس، في مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد سبارتا براج التشيكي، المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

تألق صلاح في تقدم ليفربول على سبارتا براج برباعية نظيفة، حيث سجل هدفًا وصنع 2 آخرين في أول 14 دقيقة من اللقاء.

صنع محمد صلاح هدف فريقه الثاني إلى زميله بوبي كلارك في الدقيقة 8، وسجل هدفًا في الدقيقة العاشرة من صناعة كلارك، ثم عاد للصناعة من جديد بالهدف الرابع لصالح حمر الميرسيسايد وذلك للهولندي كودي كاجبو في الدقيقة 14.

وكتب محمد صلاح اسمه في سجلات التاريخ، بمشاركته في المباراة رقم 74 في تاريخ مشاركاته مع الريدز بالبطولات الأوروبية، لينضم إلى قائمة أكثر 10 لاعبين خاضوا لقاءات بقميص ليفربول.

وأصبح الفرعون المصري، أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا في 7 مواسم متتالية بجميع المسابقات.

كما سجل محمد صلاح الهدف رقم 46 مع ليفربول في البطولات الأوروبية، متخطيًا بذلك الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الحالي، الذي سجل 45 هدفًا بقميص فريق واحد مع فريقه السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وعاد محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وذلك لأول مرة منذ 73 يومًا.