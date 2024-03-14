محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام سبارتا براج بالدوري الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سبارتا براج التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق ليفربول، اليوم الخميس، نظيره سبارتا براج على ملعب أنفيلد، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود صلاح، تشكيل الريدز الأساسي رفقة الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو.

وعاد محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي لفريق ليفربول بعد فترة غياب بسبب الإصابة، ليعود أساسيًا منذ 73 يومًا.

وكان ليفربول، اكتسح سبارتا براج بخماسية مقابل هدف على ملعب إيبيت أرينا، بمباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول لمواجهة سبارتا براج

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - كوانساه - أندرو روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - واتارا إيندو - كلارك

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.