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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هيئة البث الإسرائيلية: القادة الأمنيون يناقشون إمكانية اتخاذ خطوات إضافية في الجبهة الشمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن القادة الأمنيون ناقشوا إمكانية اتخاذ خطوات إضافية في الجبهة الشمالية في ظل التصعيد المستمر.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي، قام بتوجية أوامر لرفع حالة الاستنفار لدى سلاح الجو، وقيادة الجبهة الداخلية، والهيئة الطبية إلى الحد الأقصى.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية عند وصولها الى مرتفع أبو دجاج وأصابوها إصابة مباشرة ما ‏أدى إلى تدميرها.

كمااستهدف حزب الله موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

هيئة البث الإسرائيلية إعلان حالة الاستنفار حزب الله اللبناني