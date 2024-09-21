هيئة البث الإسرائيلية: القادة الأمنيون يناقشون إمكانية اتخاذ خطوات إضافية في الجبهة الشمالية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن القادة الأمنيون ناقشوا إمكانية اتخاذ خطوات إضافية في الجبهة الشمالية في ظل التصعيد المستمر.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي، قام بتوجية أوامر لرفع حالة الاستنفار لدى سلاح الجو، وقيادة الجبهة الداخلية، والهيئة الطبية إلى الحد الأقصى.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية عند وصولها الى مرتفع أبو دجاج وأصابوها إصابة مباشرة ما ‏أدى إلى تدميرها.

كمااستهدف حزب الله موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.