بالجهود الذاتية والتبرعات.. قرية طحانوب بالقليوبية تنظم معرضًا للكتاب أربع سنوات متتالية

هنا في زوايا قرية طحانوب، تلتقي أصالة الماضي بجمال الحاضر وتتجلى روح الثقافة والمعرفة كنبراسٍ يضيء دروب المستقبل، تلك القرية التي لم تكتفِ بأن تكون مجرد نقطة على الخريطة، بل سعت إلى أن تكون واحة للعلم ومنارة للفكر.

فوسط دفء البيوت وتلاحم الأهالي، انطلق معرض الكتاب السنوي للعام الرابع على التوالي، بالجهود الذاتية والتبرعات، وبينما تظل طحانوب وفيةً لتقاليدها الثقافية، يتجدد التزامها عامًا بعد عام في تعزيز مكانة الكتاب وترسيخ قيم القراءة، لتظل رمزًا مضيئًا يحتذى به في نشر العلم والمعرفة.

ولتؤكد أن حب الكلمة وشغف الحروف يمكن أن يجد مساحته حتى في القرى الصغيرة، ليكون بذلك رسالةً حضارية تتجاوز الحدود والأزمنة.

استضافت قرية طحانوب معرض الهيئة العامة للكتاب للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع المجمع الخيري بالقرية برئاسة عادل النحاس، وانطلقت فعاليات المعرض منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

حيث قدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، كما يمثل المعرض فرصة لتعزيز الثقافة والمعرفة بين أهالي القرية والمناطق المجاورة، حيث يُعرض فيه العديد من الكتب والإصدارات في مختلف المجالات، مثل الأدب، والتاريخ، والعلوم، والفنون، مع عروض خاصة تهدف إلى تشجيع الأطفال والشباب على حب القراءة.

يأتي هذا المعرض ضمن الجهود المستمرة لنشر الثقافة والمعرفة في المجتمع، ويهدف إلى تعزيز دور الكتاب كمصدر للمعرفة والإلهام، وقد شهد المعرض حضور العديد من الكتاب والمثقفين، الذين يشاركون في ندوات وحوارات ثقافية تُبرز أهمية القراءة ودور الأدب في تنمية الوعي الاجتماعي.

فيما يعكس التزام الهيئة العامة للكتاب والمجمع الخيري بطحانوب بنشر الوعي والمعرفة، ويعتبر خطوة مهمة لتعزيز الثقافة المحلية وإتاحة مصادر المعرفة للمجتمع.

كما تتوالى الفعاليات خلال أيام المعرض، حيث بدأ الافتتاح بعرض قدمته فرقة لغة الإشارة بقيادة لبنى عبدالعزيز، وقدم خالد الكيلاني محاضرة حول دور الإعلام في التنمية، تليها محاضرة حول تنمية الاقتصاد الوطني يقدمها الكاتب الصحفي محمد الشافعي.

فيما قدم الدكتور السيد عمر، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، محاضرة عن التصور الإسلامي والتنمية، وتختتم الفعاليات اليومية بأمسية شعرية برعاية الشاعر سعيد الصاوي ومجدي صالح.

وتستمر الأمسيات والندوات طوال فترة المعرض، منها ندوة بمناسبة المولد النبوي الشريف يقدمها الشيخ أحمد العوضي، ومحاضرة عن دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع تقدمها ولاء جمال من إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية.

كما يقدم محمد فرج محاضرة حول دور الثقافة في التنمية، بينما تُختتم الفعاليات بمحاضرات حول مواضيع متعددة، مثل الصحة النفسية يقدمها كل من الدكتورة ميرفت شوقي والدكتورة أسماء زكي، ومحاضرة عن العقيدة والفلسفة ودورها في تنمية المجتمع يقدمها الدكتور عواد محمد عواد سالم والشيخ محمد نصار.

ويضيف نجاح علي وماجدة أمين رؤيتهما حول دور التعليم في تنمية وتطوير المجتمع، بينما يقدم الكاتب الصحفي محمد جاد هزاع محاضرة بعنوان "ثورة 30/6 وأثرها في المجتمع" اليوم، وتختتم فعاليات المعرض يوم السبت 21 سبتمبر بأمسية شعرية يحييها مسعود شومان وفتحي أبو النور، إلى جانب مجموعة من شعراء القليوبية.