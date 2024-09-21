بعد حفل البحرين.. هاني فرحات: أنغام في قمة عطائها الفني

أحيت النجمة أنغام حفلًا غنائيًا في البحرين بقيادة الموسيقار هاني فرحات، مساء أمس الجمعة، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعقب الحفل قال فرحات في بيان صحفي، إن الجمهور البحريني استقبله بشكل استثنائي مما خلق حالة من الحماس طوال فقرات الحفل، وخاصة أن الشعب البحريني محب للطرب الأصيل.

وتابع هاني فرحات: "أنغام كالعادة كانت في قمة العطاء الفني، وخرج الحفل بالشكل المتميز الذي كنا نتمناه خاصة أنه رفع شعار كامل العدد".

وبعد حفل البحرين يقدم المايسترو هاني فرحت حفلا آخر في جدة يوم 22 من سبتمبر الجاري مع الفنان رابح صقر.

ويتضمن الألبوم الجديد لأنغام "تيجي نسيب" الذي قدمته بحفل البحرين، 12 أغنية، وهي: "تيجي نسيب، بقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، اقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات".