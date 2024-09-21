لبنان.. مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدات مركبا والعديسة جنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدات مركبا والعديسة ورب ثلاثين ووادي هونين في جنوب لبنان.

ومنذ قليل، قال حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية عند وصولها الى مرتفع أبو دجاج وأصابوها إصابة مباشرة ما ‏أدى إلى تدميرها.

كما أعلن حزب الله، استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة، واستهداف موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

وقالت الحماية المدنية في لبنان، أن طواقمها مستمرة في رفع الانقاض عقب الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، وأوضحت أن عدد الشهداء بلغ 14 شهيدا، وإصابة نحو 66 شخصا.