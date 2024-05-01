الطرق والكباري تخصص خطًا ساخنًا وأرقام هواتف وواتساب لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري تلقيها شكاوى وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ وعلى رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس آب على رقم 01207255273، والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات.

وذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات (إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الإرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل وأعمدة الإنارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى).