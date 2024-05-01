"شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء" تناقش الموازنة التخطيطية للشركة

خصصت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء استثمارات بتكلفة ٢٧١٤ مليون جنيه خلال مناقشة الموازنة التخطيطية اليوم للشركة برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

واستعرض المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، خطة الشركة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بمحافظات (الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط) الواقعة بنطاق الشركة الجغرافي والتي من أهم أهدافها ضمان تقديم خدمات متميزة وفقاً للمعايير العالمية بهدف تحقيق الرضاء التام للعملاء وذلك عن طريق رفع مستوى الأداء داخل مراكز خدمة العملاء نطاق الشركة وتقديم الخدمات التفاعلية الجديدة وتحويل نماذج الطلبات إلى نماذج ذكية بإضافة QR Code أسفل الطلبات حيث يتم تواصل العميل ‏بشكل فوري مع المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء والصفحه الرسمية للشركة على Facebook لسهولة الوصول إلى الإرشادات والتعليمات الخاصة بتقديم الخدمات في اسرع وقت ممكن .

‏هذا وقد قام بعرض مؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمالية للشركة حيث :

-مستهدف أن يبلغ أقصى حمل (٢٦٦٤) م.وات خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (٢٥٩٥) م. وات متوقع خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة تطور ٢.٦٦%.

-مستهدف أن يصل معامل القدرة (٠.٩٥) خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (٠.٩٤) متوقع خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك بتركيب مكثفات بقدرة (٦) م.فار ليصل إجمالي سعة المكثفات المركبة بالشبكة إلى (٥٢٥.٦) م .فار بنسبة ٢٠ ٪؜ من الحمل الأقصى المستهدف .

- خفض معدلات الأعطال الشهرية لخطوط الجهد المتوسط لتصل إلى ٠.٢٨٤ عطل/ ١٠٠ كم مستهدف عام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل ٠.٢٨٦عطل / ١٠٠ كم متوقع عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

- خفض معدلات الأعطال الشهرية لكابلات الجهد المتوسط لتصل إلى ٠.٠٨٨ عطل / ١٠٠ كم مستهدف عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ مقابل ٠.٠٨٩ عطل /١٠٠ كم متوقع عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

- خفــض متـوسط زمـن إصلاح العطـل لشبكــات الجهــد المتـوســط ليصـل الـى ١ س ٤٤ ق مستهدف عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ مقــابـل ١ س ٤٦ ق متوقع عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

- خفض كمية الطاقة غير المستغلة لتصل إلى ٢.٥٦ مليون ك.و.س مستهدف عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ مقابل ٢.٥٩ مليون ك.و.س. متوقع عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

- خفض معدلات الأعطال الشهرية لخطوط الجهد المنخفض لتصل إلى ١.١٧٥ عطل / ١٠٠ كم مستهدف عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ مقابل ١.١٧٧ عطل /١٠٠ كم متوقع عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

- خفض معدلات الأعطال الشهرية لكابلات الجهد المنخفض لتصل إلى ٠.٥٥١ عطل / ١٠٠ كم مستهدف عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤مقابل ٠.٥٥٣ عطل /١٠٠كم متوقع عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

- مؤشرات استمرارية التغذية الكهربائية:

•الانقطاعات غير المبرمجة

أدى انخفاض عدد الأعطال السنوية لشبكات الجهد المتوسط إلى الآتي :

• خفض مؤشر متوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك خلال السنة (SAIFI) ليصل إلى(٠.٨٣٦) انقطاع/ مشترك مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل(٠.٨٣٨) انقطاع /مشترك متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

• خفض مؤشر متوسط الفترة الزمنية للانقطاع لكل مشترك خلال السنة (SAIDI) ليصل إلى (٨٧) دقيقة / مشترك مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (٨٩) دقيقة /مشترك متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

• خفض مؤشر متوسط فترة الانقطاع الواحد خلال السنة (CAIDI) ليصل إلى (١٠٤) دقيقة /انقطاع مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (١٠٦) دقيقة/انقطاع متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

-الانقطاعات المبرمجة :

• خفض مؤشر متوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك خلال السنة (SAIFI) ليصل إلى (١.٢٤) انقطاع / مشترك مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (١.٢٧) انقطاع / مشترك متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

• خفض مؤشر متوسط الفترة الزمنية للانقطاع لكل مشترك خلال السنة (SAIDI) ليصل إلى (١١٨.٧) دقيقة / مشترك مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (١٢٣.٧) دقيقة / مشترك متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

• خفض مؤشر متوسط فترة الانقطاع الواحد خلال السنة (CAIDI) ليصل إلى (٩٥.٧) دقيقة /انقطاع مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (٩٧.٤) دقيقة /انقطاع متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

-مستهدف أن تصل المكونات خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ إلى الآتي:

• أطوال كابلات الجهد المتوسط (٩٨١٥) كم حيث بلغت (٩٧٦٢) كم حتى تاريخه .

• أطوال الخطوط الهوائية الجهد المتوسط (١٠٠١٧) كم حيث بلغت (١٠٠١٢) كم حتى تاريخه .

• عدد المحولات (١٩٥٥٢) محول حيث بلغ (١٩٥٣٩) محول حتى تاريخه .

• أطوال كابلات الجهد المنخفض (٣٤٣٧) كم حيث بلغت (٣٤٣٣) كم حتى تاريخه .

• أطوال الخطوط الهوائية الجهد المنخفض (٢٣٩٥٠) كم حيث بلغت (٢٣٩٢٤) كم حتى تاريخه .

-تحسين جهود الشبكة :

• تركيب أجهزة لتحسين الجهد بالشبكة (منظمات الجهد – مكثفات ) حيث قامت الشركة بإجراء القياسات على الجهدين المتوسط والمنخفض وعمل الدراسات اللازمة لتحسين الجهد وتحسين معامل القدرة وتقليل الفقد .

• إجراء القياسات الدورية بشبكات الجهد المتوسط ومراقبة جهود محطات المحولات والموزعات بحيث لا تتجاوز نسب الحيـود عن النسب المسموح بها ووضـع الحلول مـن خـلال لجنة التنسيق المشتركة مع شركة النقل .

• تم تحديد المحطات التي يوجد بها انخفاض في معامل القدرة بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وإعداد الدراسات اللازمة لتركيب مكثفات الجهد المتوسط على الخطوط المغذاه من هذه المحطات .

• يتم قياس الجهود بشبكات الجهد المنخفض لدى المشتركين وتحديد المناطق التي بها انخفاض في الجهد وعمل الدراسات اللازمة ووضع أولويات لتحسين الجهد بها.

• عمل مسح خطي مترجل وتصوير حرارى لكافة مكونات الشبكة وتحديد النقاط الساخنة قبل إجراء الصيانة وإعادة المسح بعد تنفيذ الصيانة وعمل مقارنة للقياسات .

-تم إعداد الدراسات الآتية :

•إنشاء موزع جهد متوسط (ميت الفرماوى - قرى ميت غمر) بقطاع جنوب الدقهلية و إحلال وتجديد موزع جهد متوسط ( موزع رقم ٩ - دمياط الجديدة ) بقطاع دمياط خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

•إنشاء ١٣ نقطة تحسين جهد مستهدفة للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ . بإجمالي قدرة (٣.٥) م.ف.ا مقابل ١٠ نقاط تحسين جهد متوقع للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ باجمالي قدرة (٢.٦) م.ف.ا .

•تقسيم المغذيات التي تعدت الحمل التصميمي لـ١٥ مغذى مستهدف للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل ١٦ مغذى متوقع للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

•تنفيذ سلاسل المحولات اللازمة لفك الاختناقات بعدد ٥٢ سلسلة مستهدف للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل ٤٠ سلسلة متوقع للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

•تركيب ٢٠ مكثف جهد متوسط لتحسين معامل القدرة وخفض الفقد مستهدف للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .