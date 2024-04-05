محمد صلاح يكشف عن لاعبه المفضل والأفضل في التاريخ

كشف النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، عن لاعبه المفضل وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

يزامل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الفرعون المصري في ليفربول، بعدما انتقل إلى صفوف الريدز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من برايتون.

ورد صلاح عن سؤال اللاعب الأرجنتيني المفضل بالنسبة إليه، قائلًا لشبكة «ESPN»: «بخلاف أليكسيس ماك أليستر، ميسي».

وأضاف محمد صلاح: «كذلك أنا احب باتيستوتا التقيت مرة به في الأرجنتين وحصلت على توقيعه».

وأكد: «لكن أنا أحب ميسي، ميسي هو ميسي، فهو أفضل لاعب في التاريخ».

ويلعب ليونيل ميسي لصفوف إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انتقل له عقب مسيرة حافلة بالإنجازات مع برشلونة الإسباني.

وشارك محمد صلاح في مباراة فريقه ضد شيفيلد، أمس الخميس، حتى الدقيقة 60، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، في لقاء فاز به ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

واستعاد ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، و3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.