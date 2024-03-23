محمد صلاح يتصدر قائمة اللاعبين العرب الأكثر صناعة للفرص بالدوريات الخمس الكبرى

تصدر النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة اللاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى، الأكثر صناعة للفرص التهديفية بالموسم الجاري 2023-2024.

ويقدم صلاح مستويات رائعة مع ليفربول في الموسم الحالي في مختلف البطولات، رغم غيابه عن بعض المباريات بسبب انضمامه للمنتخب الوطني، والإصابة التي أدت إلى غيابه عن لقاءات الريدز وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة قد تتخطى الـ73 يومًا.

وبحسب شبكة «سوفا سكور» المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن محمد صلاح جاء على قمة قائمة اللاعبين العرب الأكثر منحًا للتمريرات المفتاحية (فرص مصنوعة) في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

ويأتي صلاح على صدارة القائمة محمد صلاح بـ50 تمريرة، ثم يليه المغربي أمين حارث لاعب مارسيليا الفرنسي بـ34 تمريرة، ثم مواطنه أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الثالثة بـ34 تمريرة، فيما جاء المغربي يوسف مالح لاعب إمبولي رابعًا بـ31 تمريرة.

وكانت آخر أهداف محمد صلاح بالموسم الحالي، حينما سجل هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 4-3، ليودع الريدز منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ربع النهائي.