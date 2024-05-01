حزب الله نفذ 8 عمليات ضد إسرائيل في مقابل 18 غارة إسرائيلية

نفذ حزب الله 8 عمليات من الجنوب اللبناني على مدار يوم أمس قابلها أكثر من 18 غارة إسرائيلية استهدفت عددا من البلدات اللبنانية على طول الحدود من القطاع الغربي وصولا للقطاع الشرقي، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن عمليات الاستهداف تجددت اليوم الأربعاء، حيث شن حزب الله عملية تجاه سكنة إجرانيت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عددا من البلدات على مدار الساعات الماضية، وهي السلسلة الأكبر من الغارات منذ بداية التصعيد بداية من أكتوبر الماضي.

وتابع أن هذه العمليات تأتي بالتزامن وهي عمليات نوعية تنفذ لأول مرة من الجنوب اللبناني وتستهدف مستعمرة المطلة بثلاث عمليات على مدار اليوم واستهدفت إحداها دبابة ميركافا وعملية أخرى استهدفت تمركزا لقوات الاحتلال.