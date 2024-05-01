40 يومًا على انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. كيف يهيئ أولياء الأمور المناخ المناسب لأبنائهم؟

قدم الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، والخبير التربوي نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024، وذلك قبل ٤٠ يوما من بدء ماراثون الامتحانات، والمقرر انطلاقه 10 يونيو المقبل.

د. تامر شوقي

وقال “تامر شوقي”، إنه مع اقتراب الامتحانات يزداد القلق والتوتر لدى الأسرة وطلاب الثانوية العامة مما ينعكس بشكل سلبي على مسنوى تركيز الطالب، الأمر الذي يتطلب من أولياء الأمور مراعاة الآتي:

- ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي مع عدم لفت انتباه الطالب إلى دخوله فترة عصيبة قبل بدء الامتحانات.

- توفير مناخ هادئ في المنزل بعيدا عن المشاحنات والمشكلات.

- البعد تماما عن لوم الطالب وتوبيخه على ما اضاع من وقت بدون استذكار بل المهم التركيز فيما هو قادم.

- البعد تماما عن إشعار الطالب بتعاطفهم المبالغ فيه معه لأن ذلك يجعله يشعر أنه ضحية لعوامل ضاغطة أكبر منه، بل التعامل معه باعتباره شخص لديه القدرة على تجاوز تلك السنة العادية.

- نقل انطباع للطالب بأنهم يثقون في قدراته وإمكاناته على النجاح والتفوق.

- تجنب الحديث بشكل سلبي أمام الطالب، عن الامتحانات وصعوبتها واقترابها.

- توفير أكبر وقت ممكن للطالب للاستذكار من خلال عدم تحميله بأعباء خارج نطاق المذاكرة، ما دام هناك من يستطيع أن يحل محله في القيام بها.

- العناية بالتغذية السليمة المتوازنة للطالب.

- عدم ممارسة ضغوط على الطالب بأنه لا بد أن يحصل على مجموع كبير يؤهله لدخول كلية معينة، من كليات القمة.

- إبعاد الطالب عن زملائه المثبطين والكسالى وتوعيته بضرورة عدم الإنصات لحديثهم السلبي، واحتواء الطالب وتفهم قلقه وتوتره ومحاولة تهدئته.