احذري من تسمم الحمل أعراضه وطرق الوقاية.. تعرفي عليها

يتعرض بعض الحوامل لتسمم الحمل هو يعد من المضاعفات الخطيرة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم، حيث تؤثر هذه الحاله علي أعضاء الجسم المختلفة ، ولها تأثيرمباشرعلي الأم والطفل إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد .

و تسمم الحمل عرض مرتبط بالحمل وبارتفاع ضغط الدم حيث يظهر كمية كبيرة من البروتين في البول والتي تحدث عادة بعد الأسبوع العشرين من الحمل.



ويؤكد الأطباء أنه يمكن متابعة ضغط الدم ومستوى البروتين في عينة البول، حيث لابد من علاجه بشكل دقيق حتي لا يؤدي تسمم الحمل إلى مضاعفات خطيرة لكل من الأم والطفل معا.

وعن خطورة تسمم الحمل فهو بعد ارتفاع ضغط الدم قد يصيب الأم والجنين بضعف وظائف الكلي والكبد ومشاكل بالرئتين وتخثر الدم ولابد من العلاج والمتابعة الضرورية مع الطبيب حتي لايسبب وفاة الأمهات والأطفال.



أشار الطبيب إلى أن تسمم الحمل يؤثر على تدفق الدم إلى المشيمة، مما يؤدي غالبا إلى ولادة أطفال صغير الحجم أو التسبب في الولادة المبكرة، أو التسبب في انفصال المشيمة عن جدار الرحم، مما قد يهدد حياة الأم والطفل.

أعراض تسمم الحمل

وفقا لموقع web MD "هناك أعراض أخري مثل التورم والذي يسمي بالوذمة ، والبروتين الزائد في البول، وضغط الدم الذي يزيد عن 140/90، تتضمن أعراض تسمم الحمل ما يلي:



زيادة الوزن بصورة مفاجئة بسبب الزيادة الكبيرة في سوائل الجسم

الم الكتف

ألم في البطن في الجانب الأيمن العلوي

الدوخة

تغيرات في الرؤية مثل الأضواء الساطعة أو الرؤية الباهتة

التبول أقل أو عدم التبول على الإطلاق

صداع شديد

صعوبة في التنفس

القيء الشديد والغثيان

تغير في ردود الفعل أو الحالة العقلية

ويمكن تصاب بتسمم الحمل ولا تظهر عليك أي أعراض، لذلك من الضروري زيارة طبيبك لإجراء فحوصات متابعة لضغط الدم واختبارات البول.

طرق الوقاية من تسمم الحمل: