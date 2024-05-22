"بوليتيكو": بريطانيا تضغط لانضمام المزيد من الدول إلى حلف "الناتو"

كشفت صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة تمارس ضغوطا بهدف انضمام المزيد من الدول إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوردت الصحيفة تصريحات وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، التي شدد فيها على ضرورة انضمام الدول المحايدة التي تتمتع بغطاء حماية من جانب حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى التحالف العسكري.

وأوضحت "بوليتيكو" أن شابس لم يُشِر بشكل مباشرة إلى الدول الأوروبية غير الأعضاء في "الناتو" مثل أيرلندا ومالطا والنمسا وسويسرا، والتي دائمًا ما تبنت سياسة "الحياد"، لكنه أكد، في الوقت نفسه، محاولات بريطانيا للضغط من أجل انضمام المزيد من الدول إلى حلف "الناتو".

وأكد شابس أنه سيثير هذه القضية داخل الحلف؛ كي يضم جميع الأطراف المستفيدة من "مظلة الحماية الخاصة بالتحالف العسكري للناتو إلى منظمة الردع والدفاع لحلف الناتو، موضحًا أن بعض الدول الأوروبية تجني استفادة فعالة من الغطاء العسكري للناتو، كما أنها تتمتع بالحرية والاستقلالية على أراضيها، إلا أنها قد فشلت في الانضمام إلى نظام الردع والدفاع في القارة الأوروبية.

ولفت الانتباه إلى أنه عندما يكون الأمن الأوروبي في خطر، "فلا يجب يكون أن يكون هناك أي مجال للحياد"، مُلمحًا إلى التهديد الذي تشكله روسيا على الأمن في أوروبا.

يُشار إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أثارت الجدل داخل بعض الدول الأوروبية المحايدة حول ما إذا كان من اللازم إعادة النظر في سياستها الخارجية، والانضمام إلى حلف الناتو كما فعلت كلًا من فنلندا والسويد منذ عامين، بحسب الصحيفة.