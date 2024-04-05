غداً.. قطع التيار الكهربائي بمناطق بالعريش لأعمال صيانة

أعلن مجلس مدينة العريش في بيان رسمي مساء اليوم الجمعه عن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة العريش بدءا من غدا السبت بسبب أعمال الصيانة .

وقال البيان إنه وبناء على الإشارة الواردة اليوم الجمعه 2024/4/5 من شركة الكهرباء تفيد بإنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدآ السبت الموافق 2024/4/6 من الساعة التاسعه صباحآ وحتي الساعة الثانية عشر ظهرا لعمل الصيانه للمناطق المتضمنة أحياء الضاحيه والعبور والمرحله الرابعه وعاطف السادات وشارع جندل وسوق السمك وشارع الازهر ومجمع المصال وشارع ٢٣يوليو والساحه الشعبيه وجامع النصر وبركة حليمه .

وأوضح بيان مجلس مدينة العريش أنه علي ساكني هذه المناطق الأستعداد لقطع التيار الكهربائي خلال هذه المده وفصل الأجهزه عن التيار الكهربائي حرصا علي سلامة الأجهزة المنزلية.