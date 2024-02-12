مجلس مدينة العريش يتابع حملة تطهير وتصريف مياه الأمطار

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، اليوم، مراجعة وتطهير غرف تصريف الأمطار داخل المدينه وذلك حرصا علي عملها في حال سقوط أمطار خاصة أننا في فصل الشتاء .

وقد تم مراجعهة وتطهير غرف تصريف الأمطار بميدان النصر حتي ميدان الساعه شارع ٢٣ يوليو في الاتجاهين وكذلك شارع شكري القويتلي وشارع المستشفي شكرا للقائمين علي الأعمال .

يأتي ذلك استمرارا لجهود إدارة الأزمات وتطهير غرف تصريف الأمطار داخل المدينة وفي إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن الاستعداد الدائم للتغيرات المناخيه خلال فصل الشتاء من عمر البلاد .

كما تابع رئيس مركز ومدينة العريش أعمال رصف بمنطقة خدمات الضاحيه أمتداد محور شارع الجيش حيث يتم أعمال رصف باستخدام تقنية FDR والمستخدمة حديثًا في أعمال الرصف بمتابعة الأداره الهندسيه ورئيس منطقة خدمات الضاحية.

وقال رئيس المدينه إن شارع الجيش يعد شريانا هاما داخل المدينة واستخدام تقنية FDR لسرعة إنجاز الأعمال وإعادة تدوير طبقات الرصف لاستخدامها في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية واستخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وتعد تقنية FDR طريقة إعادة التأهيل التي تنطوي على إعادة تدوير رصيف الأسفلت الموجود تحته من طبقة (طبقات) في طبقة أساسية جديدة.

وقال مدير الإدارة الهندسية بمحلس مدينة العريش ان عملية FDR تتم باستخدام أداة إصلاح الطرق وذلك بسحق الطبقة الاسفلتية وجزء من القاعدة الأساسية ويتم خلط المواد المسحوقة بشكل موحد مع مواد تثبيت إضافية مثل الأسمنت البورتلاندي لتوفير مادة متجانسة ومتطورة أخيرا يتم دمك الناتج بالدماكات والنتيجة هي قاعدة صلبة ومستقرة جاهزة لقاعدة جديدة بالطبع سطح صلب أو مرن .