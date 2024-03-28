منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع مذكرة تفاهم لتوسيع وصولها للدول الناطقة بالعربية

وقعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وانجيج كونسلتينج للإستشارات ( N Gage Consulting ) مذكرة تفاهم لتعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية داخل أفريقيا، مع التركيز على شمال أفريقيا والدول الناطقة باللغة العربية بالإضافة إلى تسخير إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال التواصل الذي يهدف نحو إحداث تأثير إيجابي في أفريقيا.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني، و كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة انجيج كونسلتينج للإستشارات والدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي.

تأسست منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كمحاولة لإزالة الحواجز التجارية بين البلدان الأفريقية بهدف إنشاء سوق موحدة بحجم 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 3.4 تريليون دولار. باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، من المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على زيادة التجارة البينية الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لأفريقيا، ونتيجة لذلك، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقارة من خلال خلق فرص العمل والحد من الفقر.

وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون وترقية الأنشطة الملموسة في مجالات إجراء الندوات عبر الإنترنت، وتصميم جلسات مائدة مستديرة فعالة، والحوارات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سلسلة من النشرات الإخبارية الشهرية لنشر المعلومات ذات الصلة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستوى وعي رجال الأعمال والحكومات بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأهدافها وعرض مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودورها في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.

كما سيسهل التعاون الإعداد لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومعرض التجارة البينية الأفريقية وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات للدول الأعضاء من أجل الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من اجل تعزيز التجارة البينية الأفريقية والاستفادة من مشاريع الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لدعم الاستثمار في البنية التحتية.

من المتوقع أن تعزز مذكرة التفاهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة لتحرير التجارة وعامل تمكين ومسرع للتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التجارة البينية الأفريقية كمحرك للتنويع الاقتصادي والتصنيع.

باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة العاملة في مجال العلاقات الحكومية والسياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم شركة انجيج كونسلتينج للاستشارات بدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتلتزم الشركة بإتاحة كافة الموارد اللازمة لتقوية وتوسيع التعاون مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز التكامل التجاري الأفريقي.