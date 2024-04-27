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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

عضو "القومي للمرأة": جهود كبيرة من الحكومة المصرية تجاه المرأة وتمكينها اقتصاديًا

سهام جبريل عضو المجلس
سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة
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قالت سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المحافظات، إن هناك جهود كبيرة من جانب الحكومة المصرية تجاه المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن خلال الإجتماع الأخير للمجلس، تمت مناقشة كل ما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة في المحافظات، خاصة فيما يخص الحرف اليدوية والتراثية.

ونوهت أن المجلس يسعى لتحويل الحرف اليديوية إلى نشاط يساهم في زيادة الناتج المحلي، مشيرة إلى أن في يوم التراث العالمي جرى استغلال هذه المناسبة في تطوير الأزياء والحرف التراثية في سيناء.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة، ساهم في تدريب 13347 سيدة مصرية على إدارة وتشغيل المطابخ المصرية، والذي يعتبر أحد المشروعات المهمة الذي بدء منذ سنوات.

وتابعت أن المجلس القومي، يسعى لتطوير السيدات في مجال الإدارة والمطابخ الكبرى، وبالتالي يساهم في تحسين الدخل للكثير من السيدات بعد ذلك.

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