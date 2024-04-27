الدوري الإيطالي.. ميلان يواجه يوفنتوس بقوته الهجومية الضاربة

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يوفنتوس، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره يوفنتوس بملعب أليانز استاديوم، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الروسونيري اللقاء بقوته الهجومية الضاربة، حيث يقود الهجوم، الفرنسي أوليفييه جيرو رفقة البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، خلف جاره إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ86 نقطة، الذي حسم اللقب لصالحه، بينما يأتي يوفنتوس في المرتبة الثالثة وفي رصيده 64 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة يوفنتوس

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: يونس موسى - ماتيو جابيا - مالك ثياو - أليساندرو فلورينزي

خط الوسط: ياسين عدلي - تياني ريندرز - لوفتس تشيك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.