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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

استهداف إسرائيلي لمحيط مستشفى ميس الجبل بجنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل، أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى ميس الجبل الواقعة جنوب لبنان الآن.

يأتي ذلك بعد التصعيد خلال الساعات الأخيرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الجنوب اللبناني، خصوصا بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عدة غارات جوية أسفرت عن سقوط أربع شهداء في الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية، منهم اثنين تم استهدافهما بغارة جوية إسرائيلية في البقاع الغربي للجنوب اللبناني، واثنين آخرين تابعين لحزب الله تم استهدافهم في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني على مدار الساعات القليلة الماضية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني.

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