نصائح مهمة ومفيدة للحفاظ على الحامل في التعامل مع الطقس الحار

تعانى الكثير من النساء الحوامل في فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة، لذلك يجب الاهتمام بالعديد من النصائح والإرشادات للوقاية من أى أضرار قد يعانين منها أثناء الطقس الحار، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف ميديا" عددا من النصائح والإجراءات الوقائية للحامل من الطقس الحار.

الحفاظ على رطوبة جسمك

يجب الحفاظ على رطوبة جسم الحامل للوقاية من الحرارة الشديدة، عن طريق الاستمرار في شرب الكثير من الماء بانتظام وتناول الفاكهة الطازجة المنعشة مثل البطيخ والخيار للوقاية من الجفاف.

الجلوس فى أماكن رطبة

يجب الالتزام وعدم الخروج وقت الظهيرة لتجنب الإصابة بالإرهاق الحرارى، ويفضل الجلوس في أماكن رطبة بها مراوح وتكييفات للحصول على القدر الكافي من الراحة والاستجمام.

حماية نفسك من أشعة الشمس

إذا كان ضروري النزول فى أشعة الشمس، فاحمي نفسك منها عن طريق ارتداء ملابس خفيفة بيضاء تسهل مرور الهواء، واستخدام القبعة كواقي من الشمس، والبحث عن أماكن الظل.

ارتداء أحذية الملائمة

خففِ الضغط على قدميك بارتداء أحذية مريحة لتجنب التورم والشعور بالانزعاج.

الراحة عند اللزوم

من المهم راحة جسدك عند الشعور بأى أعراض تدل على عدم شعورك بالراحة أو الدوخة أو الإرهاق الشديد، واستشارة الطبيب الخاص إذا تطلب ذلك .

الابتعاد عن شرب المنبهات

من المعروف أن الكافيين له أضرار في فترة شهور الحمل، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك الابتعاد عن الحلويات للحفاظ على معدل مستويات السكر فى الدم، واتباع نظام غذائى متوازن غنى بالفواكه والخضروات المرطبة وكذلك البروتينات بدون الدهون لتلبية احتياجاتك الغذائية.