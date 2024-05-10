جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخين أطلقا من منطقة رفح في جنوب قطاع غزة صوب منطقة كرم أبو سالم جنوب إسرائيل قرب القطاع.

وقال الجيش، في بيان، إنه عقب إطلاق صفارات الإنذار في وقت سابق، اعترضت منظومة الدفاع الجوي صاروخاً أطلق من منطقة رفح، كما تم لاحقاً اعتراض صاروخ آخر أطلق من المنطقة نفسها صوب كرم أبو سالم.

كان مكتب تنسيق الحكومة الإسرائيلية في المناطق قد أعلن أمس الخميس فتح معبر كرم أبو سالم أمام الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه في أعقاب هجوم لحركة «حماس» على موقع قريب للجيش الإسرائيلي أسفر عن مقتل أربعة جنود.

لكن هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ذكرت في وقت لاحق أن معابر القطاع ما زالت مغلقة، وأنه لم تدخل أي مساعدات للقطاع منذ بدء العملية الإسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.