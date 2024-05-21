رودري يكشف سر هيمنة مانشستر سيتي على عرش الدوري الإنجليزي

أكد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي أن عقلية الفوز التي يتمتع بها الفريق طوال الموسم كانت السبب الرئيسي وراء تفوقه على منافسه أرسنال وتحقيقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

ويُعدّ هذا الإنجاز استثنائيًا بالنسبة لسيتي، حيث يصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يحافظ على لقب البطولة لأربع سنوات متتالية.

وتمكن سيتي من حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة من الموسم، بعد فوزه على وست هام يونايتد 3-1، بينما حقق أرسنال فوزًا على إيفرتون 2-1.

وعندما سئل رودري عن سر تفوق سيتي على أرسنال، أجاب: "أعتقد أن الفارق كان في عقلية الفريقين. أرسنال قدم موسمًا رائعًا، لكن عقلية الفوز هي التي ميزتنا."

وشدد رودري على أن عقلية سيتي ظهرت بوضوح في مباراة الفريقين بملعب الاتحاد في أواخر مارس، حيث فشل سيتي في تسجيل هدف رغم سيطرته على الكرة بنسبة 72%.

وقال: في تلك المباراة، رأيت أن لاعبي أرسنال لا يريدون الفوز، بل كانوا يرغبون في التعادل فقط. وبينما كنا نسعى جاهدين لتحقيق النقاط الثلاث، لم تكن لديهم نفس الرغبة في النجاح.

وأشار رودري إلى أن سيتي لم يتخلّ عن لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة، حيث تمكن من اللحاق بأرسنال في جدول الترتيب.

وقال: لو حصلنا على نقطة واحدة فقط، كنا سنحاول الفوز في آخر سبع أو ثماني مباريات، رغم صعوبة ذلك. هذا يُظهر مدى عقلية الفوز التي يتمتع بها هذا الفريق.

ويسعى سيتي الآن لتحقيق لقب آخر هذا الموسم، حيث سيواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت لاحق من الشهر الجاري.