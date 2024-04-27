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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يتسلم تقريرا فنيا عن دريمز قبل موقعة الإياب بالكونفدرالية

جوميز مع أحمد مجدي
جوميز مع أحمد مجدي المدرب المساعد في الزمالك
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تسلم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقريراً فنياً من معاونيه قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأحد باستاد بابا يارا الرياضي.
وشهد التقرير بعض الملاحظات الخاصة بالمنافس من أجل التدريب عليها خلال مران اليوم الرئيسي استعداداً للقاء الغد أمام دريمز..

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا  من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

البرتغالي جوزيه جوميز نادي الزمالك مواجهة دريمز الغاني الكونفدرالية الأفريقية