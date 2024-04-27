غدًا.. الأعلى للثقافة يناقش "تمويل العمل الثقافي"

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، حلقة نقاشية بعنوان "تمويل العمل الثقافي بين الفرص والتحديات"، وذلك في تمام الخامسة مساء من غدا الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

يشارك في اللقاء كلا من: د. سعيد المصري مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة، و عبير مجاهد مديرة مكتبة معهد جوته بالقاهرة، د. محمد عبد الدايم - مساعد وزير الثقافة،الكاتبة والناقدة المسرحية رشا عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للثقافة، والكاتبة والروائية الدكتور عزة كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال، ولمياء لطفي مدير برنامج مناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة، ود. منى شاهين مديرة مشروعات وخبيرة تنمية ثقافية.

يركز النقاش على مجال صناعة السياسية الثقافية والبرامج التنفيذية في المجال الثقافي والتنموي ومساحات وفرص تقديم الدعم والشراكات للمبادرات الثقافية المختلفة داخل وخارج القاهرة سواء بالتعاون مع وزارة الثقافة أو المؤسسات المانحة الدولية.

يتضمن اللقاء حوار مجتمعي مفتوح حول دور وزارة الثقافة في التشبيك والشراكات مع المؤسسات والجهات المانحة العربية والدولية وأبرز الفرص والتحديات في هذا الجانب، وما هى القوانين واللوائح التي قد تعرقل هذا التعاون وكيف يتم تعديلها لتتناسب مع أهداف الوزارة الحالية والمستقبلية.