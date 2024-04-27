قبل انتهاء عروض الخصم.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب ومنافذ بيعها

وجهت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، خلال الأسبوع الماضي، بتقديم خصومات على اصدارات جميع قطاعات الوزارة، وذلك احتفالا باليوم العالمى للكتاب، وحقوق المؤلف، لمدة أسبوع بجميع المنافذ بالقاهرة والمحافظات.

وعلى اثرها قدمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصمًا خاصًا على أحدث إصداراتها وعدد من السلاسل والمجموعات الكاملة، بجميع منافذها بالقاهرة والمحافظات، لمدة أسبوع.

كما تقدم الهيئة إصدارات تبدأ أسعارها من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تضم مئات الإصدارات المختلفة في كافة فروع المعرفة.

واتساقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة في تعزيز الهوية ودعم الإبداع والفكر، وتقديم نسب خصومات خاصة على مجموعة الإصدارات لتشجيع الجمهور على القراءة والاستفادة من العروض الثقافية المميزة، لذلك تستعرض "البوابة نيوز" لقرائها أبرز اصدارات الهيئة ومنافذ بيعها فى السطور التالية:

«إريكا والعفاريت»

صدرت رواية «إريكا والعفاريت»ضمن إصدارات سلسلة الألف كتاب الثاني، رواية «إريكا والعفاريت» قصة عن النرويج: للصغار والكبار، من تأليف الكاتبة هارييت مارتيتو، وترجمة الدكتورة سمر طلبة.

وتشهد رواية «إريكا والعفاريت»، بالامتياز لمفكرة رائدة من رائدات العمل الصحفي في القرن التاسع عشر، وهي رواية تكفل المتعة الخالصة للقراء من محبي الأساطير الشعبية والمغامرات التي تدور في أحضان الطبيعة البكر، لا سيما هؤلاء الذين يحلو لهم أن يختلسوا ساعة يهربون فيها إلى الماضي؛ ليعيشوا - بين دفتي كتاب - حياة البساطة الأقرب إلى البدائية في بلاد بعيدة كل البعد عن بلادهم، لكنها في الوقت نفسه تشبه بلادهم بطريقة أو بأخرى، ذلك أن الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان.

كتاب «الأغاني والموسيقى والأفراح في المجتمع المصري»

صدر كتاب «الأغاني والموسيقى والأفراح في المجتمع المصري» ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين، كتاب «الأغاني والموسيقى والأفراح في المجتمع المصري عصر سلاطين المماليك» للدكتورة أسماء عبد الناصر محمد.

يتناول الكتاب موضوع الأغاني والموسيقى والأفراح في المجتمع المصري عصر سلاطين المماليك، ويحتوي على خمسة فصول مسبوقة بمقدمة وتمهيد ومذيلة بالخاتمة، وبعض الملاحق، ويتناول التمهيد: تعريف الموسيقى والغناء، والموسيقى والغناء في العصر الأيوبي على مدى فترات حكم السلاطين الأيوبيين وعلاقاتهم بالمغنين.

كتاب «مدائن معلقة»

صدر كتاب «مدائن معلقة»، ضمن إصدارات سلسلة الإبداع العربي لـ ياسين عدنان، حيث يوثق بعين شاعر وشهية حكاء، في هذا الكتاب رحلاته إلى العديد من المدن العربية والغربية يلتقط بعدسة السود صورا لمعالم تلك المدن، تشتبك حواسه معها، فيرتجل لها تاريخا خاصا، يصبح هو جزءا منه، وبطلا من أبطاله.

يتخذ طريقا مغايرا لم يسلكه من سبقوه متحررا من ربقة التصنيف، ومبتعدا عن التقريرية والمباشرة، فتكتسب رحلته بصيرة خاصة، تتيح له رصد ملامح الواقع وكشف أسرار التاريخ، وبلوغ مناطق خطرة والتعاطي مع قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية وسياسية شائكة. لكن غايات العابر لم تتوقف عند التجول بين الأنا والآخر، أو بين الأنا والعالم، أو عند تمرير المعارف وحصاد المشاهدات وعقد المقارنات، وإنما استدعى رموزًا ثقافية بارزة أحدثت أثرًا تسنى له في رحلاته كشف المجهول والإنساني منها.

كتاب «أندريا رايدر.. مبدع موسيقى الفيلم»

صدر حديثًا كتاب «أندريا رايدر.. مبدع موسيقى الفيلم» للدكتورة رشا طموم، حيث يعد هذا الكتاب محاولة صادقة للاقتراب من عالم أندريا رايدر هذا المبدع اليوناني الأصل الذي عشق مصر وعاش فيها وأبدع وارتبط بثقافتها، وأضاف لتراثها الفني؛ فجاءت أعماله تحمل مزيجا من طابع وجماليات كل من الموسيقى الغربية والعربية.

تناول الكتاب حياته وعالمه الشخصي، وعرض لقطات من منجزه الموسيقي وبخاصة في مجال موسيقى الفيلم، مع توضيح أسلوبه المميز وسط جيل من المبدعين أضاء كل منهم شمعة في تاريخ صناعة السينما والموسيقى المصرية.

رواية «افرح يا قلبي»

صدرت رواية «افرح يا قلبي»، ضمن إصدارات سلسلة الإبداع العربي، للكاتبة علوية صبح، حيث تتبع الكاتبة اللبنانية علوية صبح، في هذه الرواية، ما تحدثه الحروب من تصدعات وشقوق، تستشري في جسد الوطن، البيت، العائلة، وحتى في النفس الإنسانية في مستواها الفردي، ما يسفر عن هوية مأزومة بالتشظي والهزيمة، يندفع صاحبها تحت وطأة الغضب للهروب خارج حدود الذات، وربما المكان أيضًا، وهو ما حدا بـ «غسان» الشخصية الرئيسة بالنص، الذي شهدت طفولته الحرب الأهلية اللبنانية لمحاولة الفكاك من وثاق الجذور، وقيد المكان، وسطوة الذاكرة عبر الرحيل عن بلدته «دار العز»، حاملا عوده ومتدثرًا بموسيقاه، إلى «نيويورك»، بحثا عن هوية جديدة وثقافة مغايرة، لتعيده أزمة أخيه، إلى ما حاول التحرر منه وتستعديه على كل ما هو غربي. وما إن يعود إلى بلدته حتى يسقط من جديد في حفرة من التناقضات والصراعات التي يتشاركها وإخوته، ليدرك أن صفحة الماضي لم تنطو بعد، وأن الأمس - رغم مروره - دائما ما يجد طريقا للعودة والظهور.

كتاب «أمراء الطبلخاناه.. عصر سلاطين المماليك بمصر»

صدر كتاب «أمراء الطبلخاناه» ، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين للدكتورة إجلال علي سرور.

تناول كتاب أمراء الطبلخاناه في مصر عصر سلاطين المماليك، معلومات مهمة عن أمراء الطبلخاناه في فترة تاريخ العصر المملوكي، وأمراء الطبلخاناه هم الطبقة الثانية من طبقات أرباب السيوف؛ وهم من أهم الأمراء العسكريين الموجودين بالجيش المملوكي في مصر وهم أقل في الرتبة من أمراء المائة مقدمي الألوف وأعلى من أمراء العشرات، وكان لهم العديد من الاستحقاقات الخاصة بهم، والتي تعطيها لهم الدولة المملوكية في مقابل تحملهم مسئولية الدولة المملوكية في نواح عدة، منها أنهم كانوا يلعبون دورًا عسكريا مهما داخل الجيش المملوكي آنذاك، من خلال تأديتهم لمهامهم القتالية أثناء التجريدات العسكرية التي كانت تخرجها الدولة المملوكية؛ بهدف توسيع أطرافها أو بهدف الدفاع عن نفسها وعن العالم الإسلامي ضد الأخطار الخارجية التي واجهتهما مثل خطري التتار والصليبيين.

منافذ البيع والمكتبات الخاصة بالهيئة المصرية العامة للكتاب

داخل مصر

_ المعرض الدائم " مبنى الهيئة " بكورنيش النيل

_ مكتبة شريف

_ مكتبة المركز الدولي

_ مكتبة 26 يوليو

_ مكتبة عرابي

_ مكتبة الحسين

_ مكتبة الجيزة

_ مكتبة رادو بيس

_ مكتبة الأكاديمية باكاديمية الفنون

_ مكتبة جامعة القاهرة، داخل الحرم الجامعي

_ مكتبة دمنهور

_ مكتبة المنصورة

_ مكتبة طنطا

_ مكتبة منوف

_ مكتبة الإسماعيلية

_ مكتبة جامعة قناة السويس

_ مكتبة بور فؤاد

_ مكتبة المنيا

_ مكتبة المنيا الجامعة

_ مكتبة أسيوط

_ مكتبة أسوان