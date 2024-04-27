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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إدخال أكثر من 4000 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح منذ شهر أبريل الحالي

مساعدات
مساعدات
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أفاد عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن مصر مازالت مستمرة في المزيد من الجهد، من أجل إدخال سيارات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف، أن منذ الأول من شهر أبريل الجاري، تم إدخال أكثر من 4000 شاحنة، محملة بالمواد الطبية والغذائية لسكان القطاع المنكوب.

كما استقبل معبر رفح، مئات المصابين من الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الدولة المصرية تساهم بكل ما أوتيت من جهد وقوة لتخفيف المعاناة للشعب الفلسطيني.

واستكمل  فيما يخص المصابين والمرافقين، فقد استقبل معبر رفح 36 مصاب فلسطيني، بالإضافة إلى 71 مرافق لهم، حيث تم توجيهم بواسطة سيارات الإسعاف المصرية إلى المستشفيات المختصة.

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