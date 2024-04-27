الدوري الإيطالي.. ثنائي هجومي في تشكيل يوفنتوس لمواجهة ميلان

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم السبت، نظيره ميلان على ملعب أليانز استاديوم، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ثنائي هجومي في تشكيل اليوفي لمواجهة الروسونيري، إذ يبدأ أليجري بالصربي دوشان فلاهوفيتش وكينان يلدز، على أن يجلس فيديريكو كييزا على مقاعد البدلاء.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بينما يأتي ميلان في وصافة الترتيب بـ69 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: فيديريكو جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: تيموثي وياه - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - كامبياسو - فيليب كوستيتش

وفي الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - كينان يلدز.