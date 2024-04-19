يوفنتوس ينجو من الهزيمة أمام كالياري في الدوري الإيطالي

نجا فريق يوفنتوس، مساء اليوم الجمعة، من الهزيمة أمام مضيفه كالياري بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بيت يونيبول، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم كالياري بثنائية دون رد من ركلتي جزاء، سددهما بنجاح، جيانلوكا جايتانو وياري مينا في الدقيقتين 30 و36.

وفي الشوط الثاني، قلص الصربي دوشان فلاهوفيتش الفارق بهدف في الدقيقة 61 من ركلة ثابتة، نفذها بطريقة رائعة أعلى الحائط البشري.

وفي الدقيقة 87، عاد اليوفي في نتيجة اللقاء، وذلك بفضل هدف ذاتي، أحرزه ألبيرتو دوسينا لاعب أصحاب الأرض بالخطأ في مرماه ليتعادل يوفنتوس ويحصد نقطة من المباراة.

وبتلك النتيجة، وصل يوفنتوس إلى 64 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 5 نقاط عن ميلان الوصيف، بينما ارتقى كالياري مركزًا ليصبح في المركز الثالث عشر وفي رصيده 32 نقطة.