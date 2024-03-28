لتهنئته بمنصبه الجديد.. محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات الكهرباء

التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم المهندس صلاح لطفي عبد الصمد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة لتهنئته بمهام منصبه الجديد وذلك بمكتبه بالديوان العام، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.

إطّلع المحافظ علي خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة والتي تتضمن إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية، ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربائية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.