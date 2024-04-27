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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شخص سقط من الطابق الـ 11 في بورسعيد

صورة أرشيفية - اسعاف
صورة أرشيفية - اسعاف
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لقي شخص في العقد الخامس من عمره، مصرعه، مساء اليوم السبت، اثر سقوطه من الطابق الـ 11 في أبراج الحاسب الآلي بنطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد. 

 

مصرع شخص سقط من الطابق الـ 11  

استقبل مستشفى الزهور التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عمرو عباس سعيد 42 عامًا، جثة هامدة، بواسطة رجال الإسعاف، إثر سقوطه من الدور الـ 11 في برج 8 في أبراج الحاسب الآلي

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن والتحري حول ملابسات الحادث.

بورسعيد الحاسب الآلي حي المناخ محافظة بورسعيد - مصرع شخص