الرئيس الفلسطيني يصل إلى السعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، اليوم السبت إلى العاصمة السعودية "الرياض"؛ للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية يستضيف المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيُعقد في يومي غد وبعد غد، بهدف تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات من بينها التحديات البيئية ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، كما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا المهمة.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في حديثه عن استضافة الحدث الأول من نوعه في الرياض، أن المملكة تتطلع إلى استضافة قادة الفكر ورواد الأعمال من مختلف دول العالم في الرياض، حيث يعد هذا الاجتماع فرصة مواتية للتواصل وتعزيز العمل المشترك مع المجتمع الدولي واستعراض ومناقشة أبرز الموضوعات التي ترسم مسار المستقبل.

وبعد النجاح الذي حققه المنتدى في الاجتماع السنوي مطلع العام الجاري في دافوس بسويسرا، تأتي استضافة الرياض للمنتدى المفتوح كخطوة مهمة، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي يُقدم فيها المنتدى جلسات النقاش المفتوحة للجمهور السعودي.

ويُعد المنتدى المفتوح منذ عام 2003 منصة حوارية هامة جمعت الخبراء الدوليين والقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة العديد من القضايا المهمة على الساحة الدولية.