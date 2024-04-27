" خماسي بتروتريد " يتأهل لبطولة الشركات

نجح فريقا شركة " بتروتريد " لكرة القدم الخماسية (40 , 50 عاما) في الصعود إلى بطولة الجمهورية للشركات. خماسي بتروتريد 50 عاما تصدر فريق خماسي بتروتريد 50 عام التصفيات المؤهلة للبطولة للعام الجاري 2024 ، بعد الفوز في جميع مباريات التصفيات والتي أقيمت بمدينة الإسماعيلية.

مشوار فريق خماسي بتروتريد 50 عاما خلال التصفيات: خاض فريق بتروتريد للكره الخماسية 50 عاما، أولى مبارياته أمام فريق بتروجيت وانتهت بفوز بتروتريد بثلاثة أهداف نظيفة. واصل الفريق انتصاراته في الجولة الثانية لبطولة الشركات بالفوز على فريق حديد عز بهدف نظيف.

اختتم الفريق مبارياته بالتصفيات بالفوز على فريق الاتصالات بنتيجة 4/3 ، وذلك بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية

بهذه النتائج تصدر فريق شركة " بتروتريد " المركز الأول للبطولة بالفوز بالثلاث مباريات.

يضم الجهاز الفني والإداري لفريق خماسي بتروتريد 50 عاما: كابتن مصطفى الغندور المدير الفني كابتن كامل نور مدرب عام محمود وهدان إدارى الفريق حسام الجرف الجهاز الطبي محمد مصطفى عبد المعطي خدمات معاونة اللاعبون: ك. إبراهيم السيد إبراهيم حارس مرمى ك . أحمد