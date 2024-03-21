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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية لـ28 مارس

ارشيفية
ارشيفية
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حجزت محكمة جنح المطرية، محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، لجلسة 28 مارس الجارى للحكم.
وتلقى قسم المطرية بلاغا من المستشفى يفيد فيه بتعدي مرافق مريضة على أحد الأطباء داخل مستشفى، ما أحدث إصابات بالغة للطبيب تستوجب وضعه في العناية المركزة.

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة المطرية إلى موقع البلاغ وتم تحرير محضر بالواقعة، وبمناقشة المتهم عن سبب تعديه على الطاقم الطبي، أفاد بارتكابه الواقعة بسب رفض الطاقم دخوله وزيارة أحد أقاربه المريضة داخل العناية المركزة.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

28 مارس الحكم بالاعتداء علي طبيب المطرية