بعد تجاوزه للمرة الثانية.. أيمن عطالله يطالب مجلس المحامين بموقف حاسم ضد "بهاء المري"

طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة العامة بموقف حاسم تجاه تجاوزات المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة بعد موقفه اليوم خلال جلسة المحكمة وأسلوبه غير اللائق مع المحامين

وقال عطالله في بيان له: للمرة الثانية يتجاوز المستشار رئيس المحكمة تجاه المحامين ويتعامل بأسلوب غير مقبول، ولا بد من موقف حاسم تجاه استمرار هذه التجاوزات خاصة وأن المحامين هم ضلع رئيسي في مثلث العدالة.

وأوضح: بعد التحقيق في الواقعة الأولى انتهت اللجنة المشكلة من النقابة إلى وجود تجاوز من المستشار رئيس المحكمة، وحضر اليوم أعضاء بمجلس النقابة العامة ومجلس الفرعية أمام المحكمة لإثبات الإضراب الجزئي في أول انعقاد الدائرة لتأكيد رفض الحضور أمام من أساء للمحامين والمحاماة، فتحدث المسستشار بأسلوب غير لائق بأنه لا وقت للعبث رفعت الجلسة".

وعلق عطالله: فعلا لا وقت للعبث ولا وقت للفرقة.. وإن كنت محسوب على المعارضة النقابية ولكن في هذا الموقف وفي هذه الأزمة أعلن تأييدي ودعمي لأي قرار يتخذه النقيب عبد الحليم علام ومجلسه، وأضع نفسي بكل إمكانياتي رهن إشارة النقابة لتوصيل موقف ضد هذه التجاوزات".

وأكد ضرورة التقدم بشكوى ضد تجاوزات هذا المستشار للجهات المعنية، وكذلك التزام المحامين بأي إجراء تصعيدي تقرره النقابة العامة أو الفرعية تجاهه، لتوصيل رسالة واضحة برفض أي تجاوزات ضد قيمة المحامين والمحاماة.