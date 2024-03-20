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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على طريق رافد جمصة بالدقهلية

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على ريق رافد جمصة
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تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية التي جرى تبويرها بطريق رافد جمصة .

كان محافظ الدقهلية قد كلف كلا من: أحمد عبدالعظيم، رئيس حي غرب المنصورة ، المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر ، بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصة بمشاركة غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة طلخا ، ونادر محي، رئيس مركز ومدينة المطرية ،والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة ، محمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمنصورة ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة بمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية .

ووجه " المحافظ " بإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخري وإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأراضي الزراعية.

وقال المحافظ:" لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مره أخرى وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى.

وأكد " المحافظ " أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه، مشيرا إلي أننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ،والتعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها وإهدارها.

يذكر ان محافظ الدقهلية" قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها، وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين.

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