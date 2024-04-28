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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يكرم بطلة المنتخب للملاكمة يمنى عياد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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كرم  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم  يمنى عياد الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بالجامعة ولاعبة المنتخب الوطنى للملاكمة عقب حصولها على الميدالية الذهبية وزن ٥٤ كجم ببطولة كأس نيلسون مانديلا المقامة بدولة جنوب إفريقيا . 
جاء ذلك على هامش ندوة علوم الرياضة وارتباطها بالعلوم الأخرى التي نظمتها كلية التربية الرياضية .

جدير بالذكر أن يمنى عياد حققت مراكز أولى بالبطولات المحلية والدولية منها حصولها على الميدالية البرونزية في وزن 54 كجم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 وهي أول ميدالية للملاكمة النسائية المصرية في التاريخ ، إلى جانب تأهلها لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

أعرب رئيس الجامعة عن فخره بالطالبة فهي نموذج مشرف وخير ممثل للطالب الجامعي الذي يمثل الجامعة ويرفع علم مصر في المحافل الدولية ، وصرح بإيمانه وثقته التامة في الطالبة للفوز في أوليمبياد باريس القادمة ووعد بمكافأة مالية حال الفوز بالبطولة وتشكيل وفد من الجامعة برئاسة سيادته لاستقبالها بمطار القاهرة الدولي.

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