إياب نصف نهائي الكونفيدرالية..الزمالك يقهر دريمز الغاني بثلاثية ويصعد للنهائي

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا خارج الأرض أمام دريمز الغاني في إياب دور نصف نهائى البطولة الافريقية الكونفيدرالية.

وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة أحرز للأبيض الهدف الاول حمزة المثلوثي في الدقيقة 12 وأضاف سامسون أكينيولا الهدف الثاني في الدقيقة 27 وعزز مصطفي شلبي لاعب الزمالك تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 59 على

ليقضى على أمل الفريق الغاني بالعودة من جديد للقاء.

بهذه النتيجة صعد الفريق المصرى للنهائي بجدارة واستحقاق

كانت نتيجة لقاء الذهاب بالقاهرة بين الزمالك ودريمز الغاني قد إنتهت بالتعادل السلبي دون أهدف.

ولعب الزمالك بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.