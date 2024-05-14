«مبادئ كتابة السيناريو» في ورشة "ابدأ حلمك" بالإسكندرية

الثلاثاء 14/مايو/2024 - 02:49 م

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان "مبادئ كتابة السيناريو" تناول خلالها د. أشرف محمد - أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، تعريف السيناريو السينمائي موضحا أنه عبارة عن فيلم مكتوب على الورق لرصد أحداث متتابعة لتقديم قصة معينة إلى الجمهور.

كما قام بتعريف المتدربين بتاريخ صناعة السينما، وبداية ظهور السينما الصامتة، والفرق بين الفيلم القصير والفيلم الروائي الطويل.

أعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع المتدربين حول التقنيات المستخدمة في صناعة الأفلام الأبيض والأسود والملونة، وأثر التطورات التكنولوجية في عالم السينما.

وتقدم هيئة قصور الثقافة الورشة مجانا للرواد، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ومن المقرر أن تستمر الورشة حتى السبت المقبل، وذلك ضمن البرنامج المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.