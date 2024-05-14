رئيس جامعة بني سويف يستعرض سبل التعاون بين مركز اللغات والترجمة التخصصية وهيئة فولبرايت

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، سبل التعاون بين مركز اللغات والترجمة وهيئة فولبرايت مصر لتحليل الاحتياجات اللغوية لرفع المستوى المهني واللغوي للطلاب.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز اللغات والترجمة التخصصية، بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم حامد مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الدكتور منصور أن الهدف من التعاون هو المساهمة في زيادة القدرة التنافسية لخريجي أقسام اللغة الإنجليزية حتى يتسنى لهم التقديم على المنح التي تقدمها الهيئة أو أي منح أخرى بالإضافة إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل، وسوف يقوم المركز بترشيح أحد الكوادر لحضور ورشة العمل التي تعقدها الهيئة خلال شهر مايو الجاري.

كما استعرض الدكتور منصور خلال الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال أكاديمية الفترة الماضية في سياق تعاون المركز مع قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم عقد الاختبار الأكاديمي رقم 136 بكلية الطب وكان عدد المتقدمين 137 ممتحناً، وبلغ عدد الطلاب الذين قاموا بالحجز للامتحان 109 ممتحنين حتى الآن ويعقد الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر مايو، كما تم ترجمة 38 وثيقة باللغة الإنجليزية منها 6 وثائق باللغة الفرنسية.