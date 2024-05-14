طائرة نهضة بركان تصل الخميس من أجل مواجهة الزمالك في عُرس الكونفدرالية

يستعد مطار القاهرة الدولى، لاستقبال بعثة فريق نهضة بركان المغربى، يوم الخميس المقبل، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "الملعب البلدي بركان"، بفوز فريق نهضة بركان بهدفين لهدف، أحرزهم إيوسوفو دايو من ضربة جزاء، وعادل تاحيف، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق اللاعب سيف الدين الجزيري فى الدقيقة الـ 46 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يستضيف نادى الزمالك نظيره نهضة بركان، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

وتهبط طائرة الفريق المغربى يوم الخميس فى مطار القاهرة الدولى مالم يتم تغيير من قبل مسؤولى نهضة بركان على موعد الوصول.

ويحمل نادى الزمالك على عاتقه إسعاد الجماهير المصرية، بتتويجه بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية فى تاريخه والثالثة للكرة المصرية، بعد أن كانت مستعصية على دواليب كؤوس الفرق الفرعونية.