طالب يضرب معلمًا بسبب الغش بالغربية.. والتعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب

ألغت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، امتحان طالب بالصف الثاني الإعدادي في جميع المواد الدراسية هذا العام، بعد تعديه بالضرب على معلم خلال الامتحانات، وتم اتخاذ قرار إلغاء امتحان الطالب واعتباره عام رسوب، مع عدم السماح له بدخول الدور الثاني، وذلك بعد تلقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ناصر حسن، مذكرة من مديرة إدارة غرب طنطا التعليمية، تفيد بتعرض معلم للاعتداء بالضرب من قبل طالب في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية، أثناء وجوده داخل إحدى لجان الامتحانات، وذلك لمحاولة منعه من الغش.

طالب يعتدي على معلم بسبب الغش بالغربية.. ومديرية التربية التعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب

وأوضح ناصر حسن، أن الطالب قد تم إحالته للتحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مؤكداً على عدم التهاون مع أي سلوكيات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، أو المساس بسلامة وأمن العاملين بها.

وتضمنت المذكرة المقدمة من مديرة إدارة غرب طنطا التعليمية، ما يلي قيام طالب بالصف الثاني الإعدادي بالتعدي على أحد المدرسين بالمدرسة المشار إليها، بالضرب وصفعه على وجهه أمام الموجودين داخل إحدى لجان الامتحانات، أثناء محاولة المعلم منع الطالب من الغش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الطالب للتحقيق.

واستقبلت الإدارات التعليمية العشر في الصباح الباكر، مندوبي استلام مظاريف أوراق الأسئلة المغلقة الخاصة بجميع الصفوف والمراحل تمهيداً لفتحها قبل بدء الامتحان، والذي يبدأ في الثامنة صباحاً يوميا، مؤكدا وضع أختام المدارس على الأوراق الامتحانية، وإتمام عملية العد والتوزيع على جميع اللجان داخل كل مدرسة بكل دقة.

وأكد وكيل الوزارة، توجيه مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بالمرور على جميع اللجان، وتكليف المتابعين بالمراحل التعليمية المختلفة بالمرور على مقار لجان الامتحانات قبل الامتحانات، والتأكد من نظافة الفصول والمقاعد ومراعاة التباعد واستغلال جميع الفراغات داخل كل مدرسة، بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن 22 طالبا فقط، مع توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وإزالة أي معوقات داخل كل اللجان، والتأكد من إعلان الجداول في أماكن ظاهرة للطلاب، وكشوف المناداة لكل لجنة، وبيان باللجان والأدوار بكل مدرسة.