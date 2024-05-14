طلاب "علوم ذوي الاحتياجات الخاصة" ببني سويف تتسلم كأس دوري كرة القدم الخماسية

سلم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف قسم "صعوبات التعلم " بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، كأس دوري كرة القدم الخماسية وذلك بعد تغلبه على قسم اضطراب التوحد بأربعة أهداف نظيفة وحصوله على لقب البطولة، كما سلم رئيس الجامعة المركزين الأول والثاني ميداليات البطولة التي نظمتها الكلية تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد فاروق عميد الكلية والدكتورة أمل عبد الغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة، الفريق الفائز بالكأس وشجعهم على مواصلة المشاركة في الأنشطة الطلابية مؤكداً أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلاً عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية .

وتجدر الإشارة الي تكريم رئيس الجامعة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على أدائهم المتميز في العمل وهم الدكتور محمد عجوة أستاذ مساعد في قسم اضطراب التوحد، والدكتورة كامليا الوكيل المدرس بقسم الإعاقة البصرية والدكتور محمد بدر المدرس المساعد بقسم اضطراب التوحد والمعيدة بسمة حربي بقسم الإعاقة البصرية والمعيدة هبة الروبي قسم التوحد.