هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 7.7 مليار جنيه، مدفوع مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 1.704 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 25,339.77 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 5,444.38 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.6%، ليغلق عند مستوى 7,831.1 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 10,908.35 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 4,930.64 نقطة، كما انخفض مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.4% ليغلق عند 30,736.04 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الببعي، مسجلين صافي بلغ 157.8 مليون جنيه، 208 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 365.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 632.4 مليون سهم، من خلال 78.8 ألف صفقة منفذ.